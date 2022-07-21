Не лише винищувачі: у США роздумують, чи не дати Україні легендарні літаки

А-10 можуть бути вразливими у середовищі, насиченому засобами ППО, проте, завдяки своїй броні вони можуть успішно витримувати тяжкі ушкодження

Сполучені Штати Америки не відкидають можливості передати Україні штурмовики А-10 Warthog.

Як повідомляє The War Zone, відповідну інформацію оприлюднив міністр американських Військово-повітряних сил Френк Кендалл. За його словами, Україні потрібно буде оновити свою авіацію, проте "чимось не російським".

Варто відзначити, що наразі ВПС США є єдиними експлуататорами таких літаків, відомих своє 30-міліметровою гарматою GAU-8/A Avenger, а також важкою бронею. Найближчим часом американська армія планує вивести з експлуатації Warthog.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи могли б А-10 передати Україні, Кендал повідомив, що це багато в чому залежить саме від Києва.

"Сьогодні вранці генерал Браун ставив це питання про те, які винищувачі можуть зацікавити Україну. Це багато в чому залежить від України… Можливі старіші системи США. Ми будемо відкриті для обговорення з ними їхніх вимог і того, як ми можемо їх задовольнити", — пояснив він.

Крім того, Кендал додав, що він достеменно не знає, які саме літаки були б кращими для України, проте це точно має бути щось "не російське".

Варто відзначити, що наразі ВПС США є єдиними експлуататорами таких літаків, відомих своє 30-міліметровою гарматою GAU-8/A Avenger, а також важкою бронею. Найближчим часом американська армія планує вивести з експлуатації Warthog.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як український міністр Олексій Резніков заявив, що рано чи пізно, але Україна все ж отримає довгоочікувані літаки сучасного виробництва.