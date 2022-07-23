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США та союзники готують розширені поставки зброї для України – чого боїться Захід

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Юлія Потерянко Юлія Потерянко
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Пентагон готує розширення допомоги Україні
Пентагон готує розширення допомоги Україні

На збільшення військової допомоги Україні до кінця вересня у президента Байдена є 6 млрд доларів

Сполучені Штати Америки, які напередодні оголосили про виділення нового пакету військової допомоги Україні на 270 мільйонів доларів, разом зі своїми європейськими союзниками розглядають можливість збільшення поставок зброї. Причина – побоювання, що росія анексує нові українські землі, та бажання завадити цьому.

Про це на закритому брифінгу повідомив представник Міністерства оборони США, якого у своєму Twitter цитує журналіст видання Foreign Policy Джек Детч. За даними спікера, у адміністрації президента Джо Байдена на ці цілі зараз є 6 мільярдів доларів, уже виділених із бюджету коштів. Вказані гроші передбачені для використання у поточному фінансовому році, який закінчується 30 вересня. Новий оборонний бюджет США на наступний фінансовий рік зараз перебуває в стадії затвердження. Він також передбачає суттєву допомогу Україні.

Щодо обстановки на фронтах, то спікер Пентагону зазначив, що ВСУ наразі мають певні успіхи у деокупації Херсонської області. Окрім того, він повідомив про зафіксовані випадки дезертирства серед росіян.

Разом з тим, представник Пентагону зазначив, що відомство не розглядає негайну передачу Україні бойових літаків для участі у війні. За його словами, наразі обговорюється питання надання їх для майбутніх потреб ЗСУ.

Як повідомляв "Телеграф", начальник Штабу ВПС США Чарльз Браун розповів, які саме літаки може отримати Україна у майбутньому. Він також пояснив, яким чином західні партнери хочуть допомогти нашій країні з побудовою нових власних ВПС.

Теги:
#США #Пентагон #Військова допомога