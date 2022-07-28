У Байдена назвали приголомшливу цифру вбитих і скалічених росіян в Україні

У Білому домі вважають, що наступні кілька тижнів війни будуть мати вирішальне значення

У Палаті представників Сполучених Штатів Америки, де раніше зробили цікаву заяву щодо ймовірної передачі Україні далекобійних ракет ATACMS, повідомили, що під час війни на українських територіях армія росії "збідніла" на понад 75 000 військових. Частина з них була вбита, інші — поранені.

Як пише видання CNN, відповідна інформація була оприлюднена депутатами під час секретного брифінгу в Україні, який пройшов у середу, 27 липня. Крім того, під час зустрічі обговорювалося питання щодо сильної втоми російської армії, а також пошуки українців у додатковому підкріпленні для проведення контрнаступів на півдні до початку зими.

"Нас поінформували, що понад 75 000 росіян були або вбиті, або поранені, у вас є неймовірні інвестиції в їх сухопутні війська, більше 80% їх Сухопутних військ загрузли, і вони втомилися", — заявила член Палати представників від Демократичної партії Елісса Слоткін з Мічигану. У комітеті вона тривалий час займається справами Збройних сил і нещодавно перебувала із візитом в Україні.

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Крім того, кілька американських і західних представників висловили свої думки щодо кількох наступних тижнів війни, які вони назвали вирішальними, адже українці планують провести масштабний контрнаступ у південній частині країни.

Зокрема глава Британської Секретної розвідувальної служби МІ-6 Річард Мур повідомив, що росіяни почнуть "втрачати пар" вже у найближчі тижні, адже робоча сила у них підходить до кінця.

"Якась основна розмова на брифінгу була, знаєте, що ще ми можемо і повинні зробити для українців, буквально в найближчі три-шість тижнів, дуже терміново. Українці хочуть йти на південь і робити операції на півдні. І ми хочемо, щоб вони були максимально успішними", — підсумувала Слоткін.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як радник керівника Офісу президента Олексій Арестович прокоментував майбутній масштабний контрнаступ українських Збройних сил на півдні України, пояснивши, чого саме від нього очікують військові.