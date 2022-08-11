Обстріли росією Запорізької АЕС: У Байдена зробили важливу заяву

рф своїми провокаціями на станції загрожує світові

США після чергових провокацій з боку рф підтримують ініціативу про створення демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС.

З відповідною заявою виступив Державний департамент США, передає Reuters. Там закликали рф припинити бойові дії поблизу українських ядерних об’єктів, а також повернути повний доступ до них Києву.

"Бої біля атомної станції небезпечні та безвідповідальні, і ми продовжуємо закликати росію припинити всі військові операції на українських ядерних об'єктах або поблизу них і повернути Україні повний контроль, а також підтримуємо заклики України до створення демілітаризованої зони навколо атомної електростанції", — повідомили у Держдепі.

Раніше з подібною ініціативою звернувся Генсек ООН Антоніу Гутерріш, котрий також закликав негайно допустити на станцію місію МАГАТЕ.

Додамо, росія запросила на четвер, 11 серпня, провести засідання Ради Безпеки ООН. Обговорюватимуть обстріл Запорізької АЕС.

Нагадаємо, 5 серпня рф двічі обстріляла Запорізьку АЕС. Зеленський цього ж дня закликав світ запровадити санкції проти атомного сектора росії. 11 серпня рф знову обстріляла станцію.