Зброя для наступу? Що особливого у новій військовій поставці від США

У постачанні є озброєння та бронетехніка, які можуть допомогти впоратися з проблемою боїв та мінування на півдні України

Нове озброєння, заплановане в найближчому пакеті допомоги від США Україні, включає такі види зброї, які можуть стати в нагоді в боях з росіянами на ближчих дистанціях. Це може бути сигналом про те, що Україна бачить можливість контрнаступних дій.

Про перспективи повернення позицій пише The Washington Рost. Видання зазначає, що останній пакет допомоги може бути першим кроком до розв'язання проблем українських військових у озброєнні, яке потрібне для початку контратаки. Зокрема, йдеться про можливість долати заміновані ділянки та вести бій на різній дистанції.

Зазначається, що крім вибухостійких бронемашин MRAP, які оснащені спеціальними роликами, у пакеті військової допомоги також легші та маневреніші знаряддя та ракетні установки меншої дальності. Чиновник Пентагону, з яким спілкувалися журналісти, зазначив, що це підвищить мобільність українських військових на півдні України та можливість підходу до замінованих російських позицій.

Більш ранні поставки, включаючи HIMARS, що так ефективно зарекомендували себе, дозволили скоротити обстріли з боку росії і послабити місцями їх позиції, але не призвели до зрушення на фронті.

Але не всі експерти вважають, що йдеться про ймовірний контрнаступ через передане озброєння. Частина з нього — більш прийнятна альтернатива, зокрема MRAP краще за неброньовані вантажівки. Може бути і економічна причина. Але, за твердженням експерта з російських збройних сил Роба Лі, класичний контрнаступ може не бути вигідним для України. На його думку, має найбільший сенс стратегія виснаження.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що США планують передати Україні новий вид високоточних снарядів. У серпні постачання озброєння від США та Німеччини стало рекордним за весь час вторгнення, вважає журналіст Юрій Бутусов.