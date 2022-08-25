У США пояснили, чого хочуть від війни в Україні, і застерегли щодо росії

У США не заперечують можливість переговорів росії та України, але наголошують на готовності до них тільки з одного боку

США продовжуватиме допомагати Україні скільки потрібно. Причому йдеться не лише про військову допомогу, новий пакет якої було підписано напередодні, а й про економічну та гуманітарну підтримку. США зосереджені на тому, щоб зміцнити позиції України на фронті, щоб наша країна мала важелі під час переговорів з росією.

Про це заявив на брифінгу представник Держдепу США Ведант Пател. Він зазначив, що дипломатія є єдиним способом закінчити війну, але росія не показує ознак бажання брати участь у переговорах серйозно. При цьому Україна демонструвала готовність до мирних переговорів. "Ми хочемо бачити демократичну, незалежну, суверенну та процвітаючу Україну із засобами для стримування та захисту від подальшої агресії", — заявив Пател, наголосивши, що міцні позиції на полі бою дадуть більше важелів впливу за столом переговорів і саме Україна має визначити, що вона вважає успіхом.

Про те, що США націлені на довгострокову перспективу, заявляв і заступник міністра оборони США Колін Каль. Він заявив, що володимир путін не відмовився від мети захопити більшу частину України і озброєння, що поставляється США, спрямоване на здатність України захищатися і "стримувати агресію росії і через рік, і через два роки".

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Як раніше повідомляв "Телеграф", Каль також пояснив, чому Україні не дають ракети ATACMS. Причина стосується довгострокових перспектив, а поточних боїв. Напередодні повідомлялося про новий пакет військової допомоги Україні від США та Канади, де серед іншого буде надано засоби ППО.