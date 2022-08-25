США призначать командувача "операцією" в Україні: що зміниться

Бюрократична процедура відкриє нові можливості для допомоги Україні

У четвер, 25 серпня, на 183-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в Пентагоні збираються надати "операції" в Україні назву, а також призначити командувача-генерала.

Про це повідомляє Wall Street Journal. Найближчими тижнями Білий дім планує об’єднати всі зусилля США у сфері військової допомоги Україні, зібравши їх у єдину місію.

За інформацією джерела, операція в Україні отримає кодову назву. Крім того, Пентагон призначить генерала, який і відповідатиме за американську програму по навчанню українських військових та надання допомоги ЗСУ.

Присвоєння операції назви — бюрократична формальність, яка має кілька серйозних юридичних наслідків:

визнання Вашингтоном того факту, що американська армія бере участь у конкретних бойових діях, хоча солдати США безпосередньо не воюють;

після цього Конгрес може почати виділяти довгострокове цільове фінансування та надавати відстрочки в оплаті військових замовлень;

вибір командувача свідчить про намір Пентагону створити постійну команду допомоги Україні (перехід від переважно одноразових проєктів по навчанню та допомоги українцям до довгострокової стратегії).

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Раніше повідомлялося, що 25 серпня, президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден відповідно провели телефонну розмову. Напередодні в Держдепі озвучили свою позицію щодо ситуації на Запорізькій АЕС, де росіяни влаштовують та планують провокації.