США призначать командувача "операцією" в Україні: що зміниться
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Бюрократична процедура відкриє нові можливості для допомоги Україні
У четвер, 25 серпня, на 183-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в Пентагоні збираються надати "операції" в Україні назву, а також призначити командувача-генерала.
Про це повідомляє Wall Street Journal. Найближчими тижнями Білий дім планує об’єднати всі зусилля США у сфері військової допомоги Україні, зібравши їх у єдину місію.
За інформацією джерела, операція в Україні отримає кодову назву. Крім того, Пентагон призначить генерала, який і відповідатиме за американську програму по навчанню українських військових та надання допомоги ЗСУ.
Присвоєння операції назви — бюрократична формальність, яка має кілька серйозних юридичних наслідків:
- визнання Вашингтоном того факту, що американська армія бере участь у конкретних бойових діях, хоча солдати США безпосередньо не воюють;
- після цього Конгрес може почати виділяти довгострокове цільове фінансування та надавати відстрочки в оплаті військових замовлень;
- вибір командувача свідчить про намір Пентагону створити постійну команду допомоги Україні (перехід від переважно одноразових проєктів по навчанню та допомоги українцям до довгострокової стратегії).
Раніше повідомлялося, що 25 серпня, президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден відповідно провели телефонну розмову. Напередодні в Держдепі озвучили свою позицію щодо ситуації на Запорізькій АЕС, де росіяни влаштовують та планують провокації.