Америка вражена діями ЗСУ: так зброю ще не використовував ніхто

Українські військові настільки розумні, що можуть адаптувати навіть сучасні американські ракети до радянських винищувачів

Не так давно Пентагон оцінив загальну ефективність дій Збройних Сил України на 12 балів з 10 можливих, зазначивши, що українці проявляють небачену креативність у своїх діях. Тепер у ЗМІ відзначили великі успіхи українських військових, яких вони досягають, використовуючи зброю, в тому числі надану західними партнерами, у незвичний спосіб.

Стаття про це вийшла у виданні The New York Times. Яскравими прикладами операцій, коли успіх вдалося забезпечити саме завдяки нестандартному підходу до зброї, журналісти назвали зокрема затоплення крейсера "Москва" та атаку на військовий аеродром у Новофедорівці поблизу міста Саки. Зокрема, той самий "рускій корабль" вдалося знищити завдяки ракеті "Нептун", переробленій зі старої радянської протикорабельної ракети, але із суттєво покращеною дальністю дії та електронікою. "За словами одного високопоставленого американського чиновника, вони (українці, — ред.) встановили ракети "Нептун" на одну або кілька вантажівок і перемістили їх у межах досяжності корабля, що знаходився приблизно за 75 миль від Одеси (120 км, — ред.). Вибух "Москви" був, по суті, доказом концепції "Нептуна"; це було перше застосування нової української зброї у реальній війні, і вона підбила російський флагман у Чорному морі", — пише видання.

Читайте також: Категорія Новини Росії "Найскладніше попереду": NYT розповіла, чому путін вирішив збільшити свою армію Навіть попри плани російського керівництва суттєво склад армії рф збільшити не вдасться

Щодо атаки на аеродром у Саках 9 серпня, джерела NYT у офіційних колах зазначили, що це була самостійна операція ЗСУ – без попередження західних партнерів. Втім, один американський чиновник, пізніше поінформований про атаки, сказав виданню, що українські спецназівці та партизани використали імпровізовану зброю, вибухівку та тактику під час ударів. За даними журналіста Андрія Цаплієнка атаку могли здійснити за допомогою встановленої на вантажівці важкій ракетній установці під назвою "Грім" або "Сапсан". Ця система була розроблена "Південмашем", державним українським виробником аерокосмічної техніки. Проте кремль відкинув можливість того, що до цього має якесь відношення система балістичних ракет українського виробництва.

Окремий захват у Пентагону викликало те, як ЗСУ зуміли прилаштувати американські протирадарні ракети HARM для використання на радянських винищувачах МіГ-29, з якими вони в принципі несумісні. Однак, для українців це не стало перешкодою. "Вони фактично успішно інтегрували її", — сказав анонімний високопосадовець американського Міноборони журналістам під час брифінгу.

Видання також вказало, що креативність українських військових відзначають американські воєначальники, яким вдалось попрацювати із ЗСУ. Зокрема воно процитувало екс-командувача армії США в Європі Бена Годжеса, який зауважив, що українці були надзвичайно кмітливими на тактичному рівні під час спільної роботи у 2013 та 2014 роках. За його словами, адаптація поставлених США ракет HARM для роботи на літаках МіГ продемонструвала глибину технологічних ноу-хау українських військових. "Ви не можете просто повісити будь-яку ракету на будь-який літак — тут задіяно безліч авіоніки та інших аспектів літаючих та високопродуктивних літаків. І вони це зробили", — сказав Годжес.

Читайте також: Категорія Новини США Чому США не дають України далекобійні ракети ATACMS: у Пентагоні пояснили Заступник міністра оборони США назвав успіхи України у використанні американських боєприпасів неймовірними

NYT наголошує, що українські військові продовжують дивувати американських колег та експертів з озброєнь. Спеціалісти ЗСУ встановлюють ракети на вантажівки, роблячи їх більш мобільними, та розміщують ракетні системи на швидкохідних катерах, розширюючи свої можливості на море. А окремої похвали заслужило те, як Україна продовжує знищувати російські цілі за допомогою тихохідних ударних безпілотників турецького виробництва Bayraktar. Американські військові чиновники залишились спантеличені тим, як російські багаторівневі системи ППО виявились безсилими проти дронів без систем самооборони, які легко виявляються радаром і літають не надто швидко.

Як повідомляв "Телеграф", Америка планує зробити свою військову допомогу Україні ще більш ефективною та скоординованою, призначивши генерала, який і відповідатиме за американську програму по навчанню українських військових та надання допомоги ЗСУ. Також операції планують присвоїти власну кодову назву.