США більше не важлива реакція росії на потужну зброю для України: що змінилося

У Вашингтоні всі чітко зрозуміли, що погрози москви не мають під собою жодних підстав

На тлі інформації про те, що Сполучені Штати Америки негласно надають Україні типи озброєнь, які не вказані в офіційних прес-релізах про комплекти поставок військової допомоги, із Вашингтона прозвучав ще один обнадійливий меседж. Адміністрація президента Джо Байдена, надсилаючи техніку, яка може завдавати росіянам серйозної шкоди, більше не зважає на те, якою може бути реакція на це москви. Хоча на початку війни надавала цьому досить велике значення.

Про це виданню The Hill розповів колишній посол США в Україні Вільям Тейлор. Причиною тому він назвав очевидно пусті погрози, які регулярно звучать із кремля і ніколи не втілюються. "росіяни немов би блефували та замилювали очі, але їх ніхто не провокував. І адміністрація із самого початку непокоїлась [з цього приводу] — певною мірою вона непокоїться і зараз, — але страх спровокувати росіян зменшився", — сказав дипломат.

На підтвердження його слів видання наводить історію випробування американської міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, здатної нанести ядерний удар по рф. США двічі відкладали плановий тестовий запуск (у березні та у квітні), щоби не провокувати "неправильні тлумачення" з боку росії. Однак 16 серпня він таки відбувся. Ракета долетіла від бази "Ванденберг" у Каліфорнії до Маршалових островів.

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Зараз в американській пресі почали звучати повідомлення про те, що Вашингтон незабаром має намір відправити Україні високоточні артилерійські боєприпаси Excalibur, дальність яких складає до 70 кілометрів. Вони мають допомогти ЗСУ вражати російські позиції і командні пункти. Колишній заступник голови Держдепартаменту з питань громадянської безпеки, демократії та прав людини Натан Сейлз пов’язав це із тим, що характер війни в Україні змінився. На початку вторгнення у Вашингтоні прогнозували, що Київ буде взято протягом кількох днів, після чого почнеться тривала партизанська кампанія та повстанський рух. Такий тип бойових дій потребує компактної та легкої переносної зброї, здатної вражати гелікоптери та танки. Тому на першому етапі США надсилали "Стінгери" та "Джавеліни".

Тепер же війна набула рис конвенційного конфлікту, коли велика маса об'єднаних сил з одного боку бореться з великою масою сил з іншого. "Щоби брати участь у такій кампанії, вам потрібен набагато ширший спектр озброєнь — вам потрібна артилерія, вам потрібні безпілотники, вам потрібні різні форми важкого озброєння, такі як протикорабельні ракети. … Що змінюється, то це не стільки готовність адміністрації говорити про те, що вона дає, скільки характер зброї, яку вона фактично надає", — зазначив Сейлз.

Інші чинники, які впливають на настрої у Білому домі, це вплив санкцій, які почала відчувати на собі росія, та помітне виснаження російських військових формувань. "Я думаю, у нас набагато більше можливостей для вжиття заходів, які допоможуть Україні, без невиправданих побоювань щодо реакції путіна", — сказав виданню неназваний колишній високопосадовець.

Як повідомляв "Телеграф", загалом Міністерство оборони США оцінило ефективність Збройних Сил України у війні проти російських окупантів на 12 балів з 10 можливих. Також американська влада заявила, що вражена креативним підходом до використання українцями наданої їм зброї.