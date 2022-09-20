Чи допоможе росії мобілізація: генерал США дав сумний для кремля прогноз

Погано підготовлені солдати не допоможуть росії на війні в Україні

Потенційна мобілізація в росії не дасть позитивного ефекту для кремля через недостатню підготовку бійців.

З такою заявою в інтерв’ю РБК-Україна виступив колишній командувач військ США в Європі, експерт вашингтонського Центру аналізу європейської політики, генерал США у відставці Бен Ходжес.

За словами Ходжеса, російська армія відчуває кадровий голод, а у солдатів рф відсутня мотивація після недавніх успіхів ЗСУ на фронті, а також "жахливих умов, жорсткої дідівщини та убогого керівництва в армії". При цьому генерал зазначив, що росії начхати на втрати, а тому рф може розширити "приховану мобілізацію" і вербування.

"Вони можуть вирішити призвати багато людей і відправити їх у бій з мінімальною підготовкою та поганим екіпіруванням. Але це не буде мати позитивного ефекту для Кремля у наступному році або близько того", — заявив Ходжес.

Тим часом у росії явно готуються до мобілізації та воєнного стану. Це стало відомо після того, як 20 вересня Держдума рф проголосувала за ряд законів, пов’язаних з війною. Загарбники також шукають резерви на окупованих територіях Донбасу та Криму.