У Байдена зробили попередження "союзнику путіна" у зв’язку з війною в Україні
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У Вашингтоні дали зрозуміти Пекіну, що не варто допомагати агресору
У п’ятницю, 23 вересня, на 112-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в США знову застерегли Китай від будь-якої підтримки агресії росії.
Про це на зустрічі з главою Міністерства закордонних справ КНР Ван І заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає офіційний сайт Держдепу. Сторони також обговорювали тайванське питання.
"Він (Блінкен) повторив позицію США про засудження російських військових дій проти України й позначив можливі наслідки на випадок, якщо КНР надаватиме підтримку Москві у вторгненні до суверенної держави", — йдеться у повідомленні на сайті Державного департаменту США.
Крім того, Блінкен обговорив необхідність підтримувати відкриті лінії зв’язку та відповідально управляти відносинами США та КНР, особливо у періоди напруженості.
Китай, який пропагандисти рф часто називають "союзником путіна", у війні України проти росії зайняв нейтральну позицію, в Піднебесній закликають до миру. Проте експерт програми "Міжнародна та внутрішня політика" аналітичного центру Український інститут майбутнього Ігар Тишкевич вважає, що Пекіну вигідне поступове ослаблення рф.