У Байдена зробили попередження "союзнику путіна" у зв’язку з війною в Україні

У Вашингтоні дали зрозуміти Пекіну, що не варто допомагати агресору

У п’ятницю, 23 вересня, на 112-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в США знову застерегли Китай від будь-якої підтримки агресії росії.

Про це на зустрічі з главою Міністерства закордонних справ КНР Ван І заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає офіційний сайт Держдепу. Сторони також обговорювали тайванське питання.

"Він (Блінкен) повторив позицію США про засудження російських військових дій проти України й позначив можливі наслідки на випадок, якщо КНР надаватиме підтримку Москві у вторгненні до суверенної держави", — йдеться у повідомленні на сайті Державного департаменту США.

Крім того, Блінкен обговорив необхідність підтримувати відкриті лінії зв’язку та відповідально управляти відносинами США та КНР, особливо у періоди напруженості.

Китай, який пропагандисти рф часто називають "союзником путіна", у війні України проти росії зайняв нейтральну позицію, в Піднебесній закликають до миру. Проте експерт програми "Міжнародна та внутрішня політика" аналітичного центру Український інститут майбутнього Ігар Тишкевич вважає, що Пекіну вигідне поступове ослаблення рф.