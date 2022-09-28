США готують відповідь на "референдуми": Україна отримає додаткові HIMARS

Про виділення пакета допомоги буде повідомлено найближчими днями

США готують новий пакет озброєння для України у відповідь на проведення росією так званих "референдумів" на окупованих територіях.

Як повідомляє Reuters з посиланням на неназваних офіційних осіб, про виділення нового пакету військової допомоги обсягом 1,1 мільярда доларів буде повідомлено найближчими днями.

Попередньо відомо, що новий пакет залучить кошти Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), що дозволить адміністрації американського президента Джо Байдена закупити зброю безпосередньо у виробників, а не брати її із запасів армії.

Також повідомляється, що до пакета увійдуть додаткові реактивні системи залпового вогню HIMARS, які вже встигли зробити гучне ім’я в Україні, а також боєприпаси до них. Крім того, пакет включатиме системи боротьби з БПЛА, радіолокаційні комплекси, запчастини, а також навчання бійців ЗСУ та технічну підтримку.

Як повідомлялося раніше, 27 вересня окупанти завершили проводити т.зв. "референдум" у чотирьох областях України, при цьому незабаром були оприлюднені їхні результати, які очікувано нібито показали підтримку, що зашкалює. Звичайно, визнавати їх результати країни Європи та США не стали.

Президент України Володимир Зеленський пізніше виступив перед Радою безпеки ООН та розповів, як можна покарати росію за спробу анексувати частину території нашої країни.