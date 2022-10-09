путін атакував Україну через Байдена: Трамп відзначився новою безглуздою заявою

На переконання Трампа, за його правління США такого б не сталося

Колишній президент США Дональд Трамп, який нещодавно роздратував українців заявами про Крим, звинуватив чинну владу Америки у тому, що нібито вона посприяла рішенню російського президента володимира путіна напасти на Україну. Причиною цього він назвав "дурну риторику" Джо Байдена щодо кремля.

Слова Трампа процитували в газеті новин Newsweek, але відповідну заяву він озвучив в інтерв'ю Real America's Voice. На його думку, Білий Дім на чолі з Джо Байденом місяцями вів риторику, яка спонукала кремль до вторгнення на українські землі.

"Вони фактично глузували з нього, якщо ви дійсно подивитеся на це. Наша країна і наше так зване керівництво глузували з путіна. Знаєте, вони майже змушували його вступити у війну через те, що вони говорять. Риторика була відверто дурною", — заявив Трамп.

Журналісти підкреслили, що ексглава Білого Дому не назвав жодного прикладу того, як США спонукали путіна до розв'язання війни проти України.

При цьому Трамп наголосив, що якби він був при владі у США, то війни в Україні ніколи б не сталося, адже він мав добрі стосунки як з президентом рф, так і з президентом України Володимиром Зеленським. Після цього він наголосив на необхідності термінових переговорів між українською та російською сторонами.

"І зараз ми маємо конфлікт між росією та Україною… Необхідні негайні переговори щодо мирного завершення війни або ми прийдемо до третьої світової війни", — заявив колишній президент США.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Дональд Трамп опинився в епіцентрі розслідування ФБР справи про неналежне поводження із секретними документами у сфері національної безпеки. У його будинку провели обшуки, під час яких знайшли коробки з документами під грифом "цілком таємно".