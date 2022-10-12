Генсек НАТО звернувся до союзників з важливим проханням щодо України

Генсек закликав держави-члени Альянсу пришвидшити поставки ППО Україні

На тлі останніх масованих ракетних обстрілів України росією генеральний секретар НАТО закликав держави-члени Альянсу поставити Україні ще більше систем протиповітряної оборони (ППО), аби вона мала можливість захистити мирні міста від ударів агресора.

Як пише видання "Європейська правда", відповідну інформацію Єнс Столтенберг оприлюднив у середу, 12 жовтня, під час міністерської зустрічі країн НАТО, котра пройшла у Брюсселі. За словами генсека, Альянс планує розглянути можливість відправки Україні додаткових систем ППО і це наразі є пріоритетним питанням для держав-членів.

"Я вітаю те, що союзники НАТО надають системи ППО. Це надзвичайно важливо. І я вітаю нещодавнє оголошення Німеччини і поставку німецької системи протиповітряної оборони в Україну. Я думаю, ми всі побачили, чому це так важливо. Жахливі атаки проти українських міст, убиті цивільні, зруйнована критична цивільна інфраструктура, серйозні атаки на енергетичну систему напередодні зими", — сказав він.

Крім того, Столтенберг відзначив, що у протистоянні росії Україні потрібно ще більше різних типів систем, аби захистити небо над мирними містами. Генсек НАТО також додав, що посилення обстрілів збоку рф лише вкотре демонструє, що союзники повинні надати Києву системи протиповітряної оборони малої дальності, не менш важливими є системи великої дальності, ППО, яке захистить українське небо від балістичних та крилатих ракет, дронів різного типу тощо..

За його словами, Україна є великою державою з великою кількістю міст, які потерпають від російської агресії, тож союзникам необхідно у короткі терміни посилити підтримку, аби захистити мирних українців.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Вашингтон зацікавлений у тому, аби прискорити постачання ППО Україні.

Також нагадаємо, чому на думку політолога Захід може гальмувати поставки потужних ППО в Україну.