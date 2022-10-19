В США вже просять розслідувати переговори Білого Дому із Зеленським: хто і чому цього хоче

Республіканці хочуть розпочати збір доказів щодо ескалації Байденом конфлікту

У Республіканській партії Сполучених Штатів хочуть притягнути адміністрацію нинішнього американського президента Джо Байдена до відповідальності за "роздмухування" напруги між США та росією та відсутність обговорення з українським керівництвом можливості підписання договору про невступ Украиїни в НАТО. Це може призвести до масштабної війни і ще більш різких дій володимира путіна.

Представник республіканців Скотт Перрі, голова правої фракції "Кокус свободи" у штаті Пенсильванія, висловив колегам ідею розпочати розслідування підходу адміністрації Байдена до мирних переговорів між російською федерацією та Україною, пише видання "Axios". Республіканська критика підходу президента Байдена до конфлікту розкололася, оскільки конфлікт затягнувся. У той час як сенатори від Республіканської партії закликали президента США пришвидшити та диверсифікувати продажі зброї в Україну, інші республіканці вимагали від Києва розпочати переговори, щоб запобігти ризику ядерної ескалації.

"Чи вимагали ми від Адміністрації будь-які розмови з Зеленським цієї весни, які включали пропозицію про припинення російської окупації в обмін на невступ України до НАТО?.. Якщо ці придурки в цій шахрайській адміністрації обманюють нас або навмисно ведуть нас до війни з росією, ядерної чи іншої, нам краще почати збирати докази, щоб можна було притягнути їх до відповідальності" — зазначив він.

Коментарі Перрі віддзеркалюють занепокоєння ізоляціоністів — як правих, так і лівих. Вони кажуть, що бажання Заходу добитися прямої перемоги України може спровокувати загнаного в кут президента росії володимира путіна на різкі дії, включаючи ядерний удар.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден провели телефонну розмову. Під час неї американський лідер висловив незвичне прохання.