У Держдепі розповіли про важливу зміну ставлення до України у США

путін не зміг розділити США та Європу

Помічник держсекретаря США з Європи та Євразії Карен Донфрід розповіла, які зараз настрої в Америці щодо війни в Україні та як прості американці підтримують нашу країну.

За її словами, починаючи повномасштабну війну в Україні, путін вважав, що він розділить США та їхніх європейських союзників, проте він помилився.

Донфрід вважає, що коли президент Росії вирішив перекрити крани з газом європейським країнам, це не спонукало їх перестати підтримувати Україну, а лише змусило їх переглянути свої відносини до Росії як до ненадійного постачальника енергії. Про це розповіла Карен Донфрід в інтерв’ю газеті РБК-Україна.

Щодо того, чи втомилися пересічні громадяни США від України, Донфрід привела показову розмову зі своєю колегою, послом Бріджіт Брінк, яка провела два тижні в США. Брінк розповіла їй, що була здивована, побачивши прапори України в будинках у великої кількості людей.

"Ніхто з нас не може згадати такий час, коли ми бачили прапор іншої держави на вікнах наших будинків", — розповіла Донфрід.

Помічник держсекретаря зазначила, що така картина на вулицях США каже сама за себе. На її думку, американці мають дуже глибоке почуття того, що правильно і що неправильно.

Однак, за словами Донфрід, хоча підтримка України звичайними американцями залишається високою, згідно з останніми опитуваннями, вона дещо зменшилася. У цьому випадку важливо нагадувати та обґрунтовувати чому підтримка України це важливо.

Нагадаємо, раніше український журналіст Іван Яковіна розповів про що може говорити витік даних з Вашингтона щодо обговорення в Росії застосування ядерної зброї.