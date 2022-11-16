"Йому дуже подобаються росіяни": Трамп-молодший розбурхав мережу новою заявою про Україну

Трамп-молодший прокоментував вибух у Польщі

Після того, як на території Польщі вибухнула ракета невідомого походження, польська влада розпочала розслідування. Вибух стався у той час, коли росія вкотре здійснила масований обстріл України. Президент Польщі, коментуючи інцидент, заявив, що нині доказів навмисної російської атаки немає, а в селі Пшеводів, швидше за все, могла розірватися українська оборонна ракета. Водночас українські військові повідомили партнерам із США одну важливу деталь. Справа в тому, що 15 листопада ЗСУ саме намагалися перехопити ракету росії неподалік польського кордону. Однак, зазначимо, що в даний час ще немає точної інформації про те, чия ракета забрала життя двох фермерів.

Щодо інциденту вирішив висловитися і син колишнього президента США Дональд Трамп-молодший. На своїй сторінці в Twitter він стверджує, що ракета, яка вибухнула в Польщі, була українською і ставить питання про те, чи варто в такому разі далі допомагати нашій країні озброєнням.

"Оскільки це українська ракета потрапила до нашої союзниці по НАТО Польщу, чи можемо ми хоча б зараз перестати витрачати мільярди на їхнє озброєння?", — пише Трамп-молодший.

Пост Дональда Трампа

Слід зазначити, що політична партія Трампа-старшого нерідко гальмувала військову допомогу Україні. Також його батько вирізнявся своїми скандальними заявами щодо війни в Україні, росії чи територіальної цілісності нашої країни.

Багато хто користувався не оцінив висловлювання Трампа-молодшого, зазначаючи, що своєю риторикою він дуже допомагає країні-агресори Росії. Також за мотивами загравань трампу з росією та її диктатором володимиром путіним присвятили безліч фотожаб та іронічних коментарів.

"Ви повинні доповісти путіну, як сильно ви йому допомагаєте"

"Влад повинен сильно пишатися вами"

"Не могли б ви просто піти, будь ласка"

"Цей хлопець виглядає так, ніби йому дуже подобаються росіяни"

Стільки любові до Путіна від родини Трампів. Цікаво чому?

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Дональд Трамп знову балотується на пост президента США.

Також ми повідомляли про те, що колишнього президента США Дональда Трампа підозрюють у шпигунстві. У його резиденції знайшли секретні американські документи.