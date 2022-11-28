Зброя для України: у США з'явився новий страх

Тайвань дотепер не отримав озброєння, замовлення на яке було направлено Штатам ще у 2015 році

Сполучені Штати Америки, які з першого дня повномасштабного російського вторгнення допомагають Україні протистояти агресору, почали непокоїтися через те, що через військову допомогу Києву у них можуть виникнути проблеми з озброєнням Тайваню.

Як, посилаючись на власні джерела, пише видання The Wall Street Journal, відправка військової допомоги Україні перешкоджає довгостроковим вимогам стратегії Штатів стосовно озброєння Тайваню як допомоги від ймовірного вторгнення Китаю.

За словами співрозмовників, наразі обсяги невиконаних постачань зброї Тайваню збільшився до 18,7 мільярда доларів, хоча ще у грудні 2021 року цей показник оцінювали приблизно у 14 мільярдів доларів.

Наразі відомо, що китайська республіка дотепер перебуває в очікуванні понад двох сотень зенітно-ракетних комплексів Javelin та стільки ж ракет Stinger, які Тайвань заломляв ще у 2015 році. Крім того, затримки виникли й з поставками самохідних артилерійських установок Paladin.

"Відправка в Україну існуючих запасів озброєння та проблеми з ланцюжками постачання, пов'язані з пандемією, посилили значне відставання в постачанні зброї, вже схваленої для продажу Тайваню, підірвавши готовність острова", — йдеться у тексті останнього звіту американо-китайської комісії з огляду економіки та безпеки.

Представниця Пентагону Сабріна Сінгх у своєму коментарі прокоментувала ситуацію, що склалася, наголосивши, що Штати зараз посилено працюють над тим, аби у Тайваню та України все ж була необхідна кількість озброєння для захисту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як США виділили близько 100 мільйонів доларів, які будуть направлені на навчання українських пілотів керувати літаками американського виробництва.