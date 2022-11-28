Прогнози щодо війни в Україні не справдилися: у США розпочали перевірки у розвідці та Міноборони

Розпочати перевірки доручили з Білого дому, проте відомства і так займалися цим самостійно

Неправильна оцінка можливостей російських та українських сил на початку вторгнення поставила в глухий кут розвідки всього світу, включаючи і фахівців у США.

Як повідомляє The Daily Beast, тепер у розвідувальних відомствах продовжуються перевірки, з метою зрозуміти, чому там вважали, що росії вдасться захопити Київ у перші дні війни.

Зазначається, що хоча в США і були точні в оцінці ймовірності того, що вторгнення почнеться, проте після цього стало зрозуміло, що решта прогнозів докорінно неправильна.

"Я впевнений, що розвідувальна спільнота займається серйозною перевіркою цього", — заявив колишній високопосадовець Пентагону Джеффрі Прайс.

Водночас експерт у галузі ядерної війни та безпілотних озброєнь Х’ю Гастерсон наголосив, що ту ж помилку зробила і російська розвідка. Також він згадав про те, що в подібну ситуацію потрапляв і СРСР у 1979 році перед вторгненням до Афганістану та США під час боротьби з повстанцями в Іраку.

На думку експертів, головний промах в оцінці ситуації в Україні можна пояснити тим, що після терактів у США 11 вересня 2001 року розвідки країн світу акцентували свою увагу на пошуку та ліквідації терористичної загрози, а не на зіткнення з великими державами.

Як повідомлялося раніше, нардепи Верховної Ради запропонували внести зміни до держбюджету на поточний рік і збільшити витрати на оборону.