США дзвонили росії по лінії військового спецзв’язку: що обговорювали

США висловили стурбованість військовими операціями російських окупантів

Лінія спеціального зв’язку, яка була створена військовими Сполучених Штатів та росії для вирішення конфліктних ситуацій, з початку повномасштабного вторгнення використовувалася лише один раз.

Так, із 24 лютого лінією "деконфліктингу" скористалися США. Вони висловили стурбованість військовими операціями російських окупантів, які проводилися ними поблизу об’єктів критичної інфраструктури в Україні. Про це повідомляє видання Reuters, посилаючись на представника американської адміністрації.

Зазначається, що чиновник не назвав конкретну подію, яка стала причиною дзвінка спеціальною лінією. Він лише заявив, що йдеться не про інцидент у польському селищі, де впала ракета в момент, коли російські загарбники завдавали масованих ударів по Україні.

За припущеннями журналістів видання, стурбованість могла викликати дії російських військових навколо Запорізької АЕС. Або їх могли насторожити чутки про можливий підрив Каховської ГЕС.

Нагадаємо, що раніше американський генерал Бен Ходжес висловив свою думку щодо того, коли настане вирішальний етап війни в Україні.