Наслідки перемоги росії, ціна для Європи та переговори з кремлем: Столтенберг зробив низку заяв щодо України

Генсек вважає, що за агресію росії зараз розплачується весь світ, але хтось грошима, а хтось кров`ю

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який попереджав українців про тяжку зиму, зробив низку заяв щодо війни в Україні, допомогу Києву у боротьбі з агресором, успіхи Збройних українських сил на фронті. Зокрема, генсек наголосив, що то у разі перемоги росії світу доведеться заплатити ще більшу ціну. На його думку, після цього авторитарні лідери різних країн отримають "зелене світло" для застосування грубої сили, як це зараз робить рф.

Як у вівторок, 29 листопада, передає Європейська правда, відповідні заяви Столтенберг озвучив під час свого чергового виступу на форумі у Бухаресті, який організував Інститут Аспену.

Серед ключових заяв генсека:

Якщо росія переможе у війні з Україною, то світовій спільноті доведеться сплатити ще більшу ціну, адже авторитарні лідери різних країн отримають "зелене світло" і застосовуватимуть грубу силу як забажають.

"Це зробить наш світ ще небезпечнішим, а всіх нас — ще більш уразливими", — сказав він.

Союзники по НАТО доставили генератори та запчастини, щоб допомогти Україні відновити її зруйновану енергетичну інфраструктуру.

"Зростання рахунків за продукти харчування та електроенергію означає важкі часи для багатьох домогосподарств у Європі". При цьому він також заявив, що "ми всі платимо ціну за війну росії проти України. Та ціна, яку ми платимо — у грошах, тоді як ціна, яку платять українці — вимірюється кров'ю", — наголосив генсек.

Для того, щоб переговорний процес був успішним, українцям потрібні суттєві перемоги на фронті.

"Ми знаємо, що більшість війн закінчуються за столом переговорів. Але те, що відбувається за столом переговорів, безпосередньо пов'язане з тим, що відбувається на полі бою. Тому, щоб створити умови для тривалого світу, ми повинні переконатися, що Україна переможе як суверенну незалежну державу. Ми маємо продовжувати надавати військову підтримку Україні", — додав Столтенберг.

Крім того, за словами генерального секретаря, НАТО у планах НАТО розширення своєї присутності по всій Східній Європі, зокрема на територіях від Чорного моря до країн Балтії. Він переконаний, що саме це може стати черговим сигналом для рф.

"У відповідь на агресію росії НАТО посилює свою присутність від Балтійського до Чорного морів. Ми створили нові бойові групи, у тому числі ту, яку очолює Франція тут, у Румунії. Винищувачі з Канади також допомагають забезпечити безпеку вашого неба, а американські ракети Patriot підвищують вашу обороноздатність. Це посилає чіткий сигнал про те, що НАТО тут", — підсумував він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Єнс Столтенберг прокоментував подальший розвиток війни в Україні та дав прогноз, чого чекати далі від подій на фронті.