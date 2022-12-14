Чи потрапляє західна зброя до рук злочинців: у США відповіли на російські фейки про Україну

У Пентагоні спростували заяви росіян про те, що зброя з України потрапляє до третіх країн

У США вкотре розвіяли популярний російський фейк про те, що західна зброя, яка постачається у вигляді військової допомоги Україні, нібито потрапляє до рук злочинних організацій та терористів.

Спікер Пентагону Патрік Райдер під час брифінгу повідомив, що в США немає жодних підтверджень тому, що західна зброя була передана третім країнам.

"Зараз у нас немає достовірної інформації, яка б вказувала на те, що мало місце будь-яке перенаправлення української допомоги для незаконного використання", — сказав він.

За його словами, в оборонному відомстві США вбачають, що українські військові продовжують ефективно використовувати як американську, так і іншу західну зброю для посилення власної армії та повернення окупованих територій.

Як повідомлялося раніше, росіяни активно використовують спекуляції на тему передачі західної зброї третім країнам з метою зірвати їх постачання в Україну. У західних ЗМІ подібна інформація вже з’являлася у липні, проте в оборонному відомстві США цю інформацію спростували.