США можуть передати Україні ЗРК Patriot — але у Байдена є умова

Основне завдання ЗРК Patriot — перехоплення балістичних ракет, тому вони дуже важливі для України

Президент Сполучених Штатів Джо Байден може дати згоду на передачу зенітно-ракетних комплексів Patriot для України, однак для цього є умова. Про це повідомляє газета The Washington Post із посиланням на джерела в адміністрації.

За словами високопоставленого представника адміністрації президента США, американський лідер може погодити передачу ЗРК Patriot після того, як Пентагон дасть відповіді на всі питання про підготовку українських військ до використання зброї, її обслуговування, правову підставу для передачі та наслідки для боєздатності самих США.

Наголошується, що Пентагон працює над деталями програми навчання українських військових, яка, ймовірно, проходитиме у Німеччині. Навчання може тривати більш як пів року.

"Це буде найскладніша частина обладнання, яку Україна отримала на сьогодні. Якби українці мали рік чи два на освоєння Patriot, це не було б проблемою... Я вважаю, що Пентагон дуже нервує з цього приводу", — розповів WP відставний американський військовий офіцер із Центру стратегічних та міжнародних досліджень Марк Кансіан.

Також ще один американський чиновник повідомив в інтерв’ю виданню, що зброя надходитиме із запасів США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна незабаром може отримати зенітно-ракетні комплекси Patriot. Відповідний план був розроблений Пентагоном і має бути узгодженим найближчими днями. Попри те, що ці комплекси є складними в освоєнні та вимогливими до логістики, а підготовка екіпажів зазвичай займає кілька місяців, у США розуміють їхню важливість для України.