Скільки часу знадобиться НАТО на розгром росії - у США відповіли

Для перемоги над агресором альянсу знадобиться не більше трьох днів

При умові, що пряме зіткнення воєнних сил НАТО та росії все ж відбудеться, Сполучені Штати Америки можуть перемогти агресора у триденний термін.

Таку інформацію на своїй сторінці у Twitter оприлюднив американський конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер, відповідаючи на запитання одного з користувачів мережі, чому ж Північноатлантичний альянс дотепер не переміг росію у відкритому протистоянні.

"Я сподіваюся, що це жарт. Тому що (протистояння — ред. редакцією) НАТО проти росії було б схожим на справжню триденну операцію", — написав він.

Варто додати, що країни-члени НАТО зазвичай вкрай обережно відносяться до заяв такого плану, адже вони на систематичній основі наголошують на своїй незацікавленості і російсько-українській війні. Ба більше, вони наполягають на якнайшвидшому завершенні військового протистояння, котре розпочала росія проти України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував подальший розвиток війни в Україні, наголосивши, що кремлівський диктатор володимир путін точно не планує відмовлятися від своєї хворої мети стосовно встановлення контролю над усіма українськими територіями.