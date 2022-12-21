США направлять Україні військову допомогу, включаючи ЗРК Patriot: що вдалося дізнатися журналістам AP

Офіційно про виділення не оголошували, джерела повідомили дані на умовах анонімності

Напередодні ймовірної поїздки до США президента України Володимира Зеленського стало відомо, що США направлять Україні військову допомогу на суму 1,8 мільярда доларів. У пакеті вперше буде система ППО ЗРК Patriot та обладнання для модернізації бомб у високоточні.

Оскільки на офіційному рівні допомогу ще не оголосили, джерела AP спілкувалися на умовах анонімності. За їхніми даними, оголошення пакета заплановане на середу. У ньому буде зброя на суму близько мільярда доларів із запасів Пентагону, а також 800 млн. для Ініціативи сприяння безпеці України. Вона включає фінансування зброї, боєприпасів, навчання.

Якщо дані вірні, то ЗРК Patriot стане найпередовішою системою, яку було надано Україні для відбиття атак з повітря. Видання зазначає, що росія була проти такого кроку і заявляла, що після постачання ЗРК стане їхньою ціллю. Як зазначається у статті, дати постачання неясні, оскільки оператори ЗРК в Україні ще мають пройти навчання протягом кількох тижнів.

Окрім ЗРК у пакеті також будуть комплекти боєприпасів JDAM – вони допомагають модифікувати бомби для винищувачів, додавши хвостові стабілізатори та систему навігації. Бомби стають керованими. JDAM використовують разом із американськими винищувачами. США не надавали Україні таких, але допомагають знайти шлях до модернізації наявних літаків.

У пакеті будуть також "ракети для високомобільної артилерійської ракетної системи, тисячі артилерійських та мінометних снарядів, вантажівки та протирадіолокаційні ракети HARM класу "повітря-поверхня".

У матеріалі AP наголошувалося, що допомогу надають на тлі того, що Конгрес США готовий схвалити допомогу на 44,9 млрд. доларів для України — це гарантує продовження підтримки США у 2023 році. У США вже пообіцяли допомогу з відновленням енергосистеми та навчанням солдатів.