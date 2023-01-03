Попередження для росії: елітна дивізія США тренується поряд із кордоном України

Розгортання американських військ у Румунії задумане як попередження для москви

Сполучені Штати Америки один з найбільш боєздатних та елітних з'єднань своєї армії у безпосередній близькості з українським кордоном. Наразі 2-га бригада 101-ї десантної дивізії проводить тренування у Румунії.

Як у вівторок, 3 січня, пише американська газета The New York Times, це військове угруповання є одне з найбільш боєздатних та елітних з'єднань армії Штатів, яке здатне буквально за декілька діб перекинутися та розгорнути свої сили на будь-яких територіях, де ведуться бойові дії.

Також зазначається, що станом на сьогоднішній день підрозділи американської 101-ої десантної дивізії перебувають у Румунії. Їх мета — захист територій НАТО, однак при умові ескалації бойових дій або нападу на НАТО, вони оперативно стануть на бік України і воюватимуть на її землях. Наразі там налічується близько 4000 солдатів та старших командирів.

Крім того, наголошується, що головним посланням відповідних тренувальних операцій є попередження росії про те, що Штати готові до потужної відсічі в разі нападу ворога.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як американський конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер прокоментував ймовірність нападу російської федерації на НАТО. Зокрема, він заявив, що у разі прямого зіткнення воєнних сил альянсу та країни-агресора, НАТО переможе рф у триденний термін.