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Попередження для росії: елітна дивізія США тренується поряд із кордоном України

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Автор
Штати готові воювати проти рф на боці України, якщо агресор спровокує їх до такого рішення Новина оновлена 03 січня 2023, 11:53
Штати готові воювати проти рф на боці України, якщо агресор спровокує їх до такого рішення. Фото https://www.nytimes.com/

Розгортання американських військ у Румунії задумане як попередження для москви

Сполучені Штати Америки один з найбільш боєздатних та елітних з'єднань своєї армії у безпосередній близькості з українським кордоном. Наразі 2-га бригада 101-ї десантної дивізії проводить тренування у Румунії.

Як у вівторок, 3 січня, пише американська газета The New York Times, це військове угруповання є одне з найбільш боєздатних та елітних з'єднань армії Штатів, яке здатне буквально за декілька діб перекинутися та розгорнути свої сили на будь-яких територіях, де ведуться бойові дії.

Також зазначається, що станом на сьогоднішній день підрозділи американської 101-ої десантної дивізії перебувають у Румунії. Їх мета — захист територій НАТО, однак при умові ескалації бойових дій або нападу на НАТО, вони оперативно стануть на бік України і воюватимуть на її землях. Наразі там налічується близько 4000 солдатів та старших командирів.

Крім того, наголошується, що головним посланням відповідних тренувальних операцій є попередження росії про те, що Штати готові до потужної відсічі в разі нападу ворога.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як американський конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер прокоментував ймовірність нападу російської федерації на НАТО. Зокрема, він заявив, що у разі прямого зіткнення воєнних сил альянсу та країни-агресора, НАТО переможе рф у триденний термін.

Теги:
#Україна #США #Румунія #НАТО #Війна #Тренування