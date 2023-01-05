У Байдена виключають постачання танків "Абрамс" Україні: у чому причина

У Білому домі пояснили, чому постачання танків Abrams M2 неможливе

В Адміністрації президента Сполучених Штатів Джо Байдена унеможливлюють передачу військової допомоги Україні у вигляді важких бойових танків Abrams M2. Неможливість постачання пояснюють технічними причинами.

Один із високопосадовців із Білого дому в коментарі американській щоденній газеті The Washington Post пояснив, що кожен танк Abrams M2 важить приблизно 55 тонн і має газотурбінний двигун. У роботі він споживає велику кількість палива. Крім того, за його словами, ці танки схильні до поломок і вимагають великого досвіду обслуговування.

Зазначається, що Abrams M2 настільки важкі, що у 2019 році колишньому президентові США Дональду Трампу відмовили у планах включити цю техніку на святкування Дня незалежності у Вашингтоні. Це пояснили тим, що гусениці танків зі сталевих пластин зруйнують міські вулиці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна отримає у 2023 році ту допомогу від союзників, яку не отримала минулого року. За його словами, в Україні також очікують на розгортання американської системи Patriot найближчим часом.