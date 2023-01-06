У Байдена дали зрозуміти путіну, що гра в "перемир’я" не спрацювала: зроблено заяву

Україна отримає від США РСЗВ, зенітні ракети та бронетехніку, заявили у Байдена

Попри нібито мирні пропозиції президента рф володимира Путіна про Різдвяне перемир’я та припинення вогню на 36 годин, США не бачать перспектив припинення вогню в Україні в найближчі місяці, тому вважають важливим продовжувати надання військової допомоги Києву.

Про це на брифінгу у Білому домі заявила прес-секретар Карін Жан-П’єр. Говорячи про останній пакет допомоги Україні, вона прицитувала слова глави американської адміністрації Джо Байдена.

"Як сказав учора президент, війна перебуває в критичній точці, і ми маємо зробити все можливе, щоб допомогти українцям протистояти російській агресії", — заявила вона.

Нагадаємо, 6 січня США оголосили про виділення Україні нового пакету військової допомоги на 3 млрд дол., які підуть на зміцнення військового потенціалу України та модернізацію ЗСУ.

У своєму Telegram-каналі керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що в пакет допомоги від США увійшли "смаколики": РСЗВ HIMARS; броньовики MRAP; зенітні ракети Sea Sparrow, а також БМП M2 Bradley.

Також нагадаємо, що Вашингтон уже надав Україні військову допомогу на 19 мільярдів доларів і на 2023 рік Байден підписав військовий бюджет США, в якому 45 млрд доларів — підуть на допомогу Україні.