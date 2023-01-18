Вимоги росії неприйнятні: США готують нову допомогу для України

Пакети допомоги модифікуються залежно від потреб України

Російська політична верхівка все ще хоче, щоб Україна визнала захоплення російськими військами частини території. Про це напередодні російський лідер володимир путін заявив президенту Туреччини Реджепу Ердогану. Однак такі вимоги неприйнятні як для України, так і для союзників.

Вони не дозволяють налагодити переговорний процес, вважає держсекретар США Ентоні Блінкен. Про це він заявив під час брифінгу. Найшвидше завершити війну можна посиливши Україну на полі бою, сказав політик, це призведе до дипломатії та переговорів. Трохи пізніше він повідомив, що дати Україні "те, що потрібно для успіху на полі бою" можуть Сполучені Штати.

Захід адаптує військову допомогу для того, щоб вона була максимально корисною. США роблять це залежно від того, що відбувається на фронті та прогнозів, а також із тим озброєнням, поводженню з яким українські військові вже навчені і є можливість обслужити такі системи. Блінкен також повідомив, що Білий дім може оголосити додаткову допомогу для України вже наприкінці поточного тижня.

Трохи більше подробиць про цю допомогу повідомив речник Білого дому Джон Кірбі. Допомога Україні продовжиться у сфері безпеки, озброєння, матеріальних засобів. Кірбі казав, що якщо під час змін пакетів під потреби України США не зможе щось забезпечити, то вестиметься робота з іншими союзниками та партнерами. Він не відповів на запитання, чи будуть надані танки, але нагадав, що США запропонують усі зусилля, щоб притягнути президента росії володимира путіна відповідальності за воєнні злочини.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Велика Британія передасть Україні танки та артилерійські системи. Про продовження військової допомоги заявили у Нідерландах. Багато країн готові передати Україні танки німецького виробництва — очікується лише згода Німеччини.