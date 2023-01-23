США вирішили пограти в "улюблену гру" путіна та лукашенка

У Штатах було прийнято рішення про продовження навчань

Елітна дивізія США, яка проводить навчання в Румунії поруч із кордоном України, затримається там ще на дев’ять місяців.

Йдеться про 101-у повітряно-десантну дивізію армії Сполучених Штатів, яка розпочала свої навчання в січні 2023 року. Вона "ближча до війни в Україні, ніж будь-який інший підрозділ армії США". Про це пише американська газета New York Times.

У матеріалі готується про те, що саме ці сили стануть першою лінією оборони у разі, якщо російські війська спробують подальшого вторгнення на захід.

Також зазначається, що військові, які перебувають зараз у Румунії, у найближчі два місяці підуть на ротацію. Їм на зміну прийде інша бригада 101-ої повітряно-десантної дивізії, яка базується у Форт-Кемпбелл, штат Кентуккі.

Інформація про те, що США розмістила в Румунії своїх бійців 101 повітряно-десантної дивізії армії з’явилася в жовтні 2022 року. На цей час там налічується приблизно 4 тисячі солдатів та старших командирів.

Варто зазначити, що "військові навчання та їхнє продовження" росія використовувала для нагнітання ще з 2021 року. У Білорусі навчання також не припиняються. На білоруських полігонах вони йдуть безперервно з 29 квітня 2022 року. А 20 січня стало відомо, що льотно-тактичні навчання білоруської та російської авіації продовжені як мінімум до кінця поточного місяця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у США готові надати допомогу Україні у підготовці до проведення контрнаступу, щоб повернути всі території нашої країни, які тимчасово захопили російські окупанти. Вже відомий можливий напрямок.