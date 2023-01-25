Україна отримає бойові танки від США, але є сумний нюанс

Нові танки не можна буде використовувати протягом деякого часу

В рамках ініціативи щодо сприяння безпеці України США поставлять нашій країні 30-50 танків M1 Abrams, проте на це може піти багато часу.

Міністерство оборони Сполучених Штатів має укласти контракти на постачання танків зі своїм виробником, а не займатися передачею із запасів Пентагону. Про це повідомляє американський телеканал ABC, посилаючись на слова одного із чиновників.

"Це може означати, що нові танки не можна буде використовувати протягом певного часу — можливо, понад рік", — йдеться у матеріалі.

Варто додати, що протягом декількох тижнів представники Пентагону публічно заявляли, що танки Abrams не підходять для бойових дій в Україні. Однак Білий дім все ж таки розглядає можливість передачі одразу 30 одиниць даної техніки.

Зазначається, що передача танків Abrams, ймовірно, дозволить Німеччині санкціонувати передачу німецьких Leopard 2 Україні, що дозволить 12 країнам НАТО, які мають Leopard 2, передати їх на потреби українських військових.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Байден хоче передати Україні танки Abrams, щоб у такий спосіб вплинути на Німеччину у питанні передачі її танків нашій країні.

Додамо, що, окрім американських Abrams M1 та німецьких Leopard 2, Україна отримала обіцянку поставки важких британських танків Challenger 2 та французьких Leclerc.