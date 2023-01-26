Танки Abrams для України: стало відомо, хто вплинув на рішення Байдена

Передача "Абрамсів" мала підштовхнути Берлін до поставок Україні "Леопардів"

Пропозицію надіслати Києву американські танки Abrams президенту Сполучених Штатів Джо Байдену озвучив держсекретар Ентоні Блінкен. Це було зроблено, щоб підштовхнути Німеччину до розблокування рішення про передачу українським військовим бойових танків Leopard.

Це рішення було ухвалене на тлі накопичення сил з боку російських окупантів, оскільки, за прогнозом багатьом аналітиків, це може свідчити про підготовку росіян до нового наступу. А це означає, що Україні потрібно більше зброї. Про це пише видання Bloomberg.

"Зрештою, США дійшли висновку, що поставити танки Abrams оперативно не важливо, оскільки обіцянка відправити їх у майбутньому переконає канцлера Німеччини Олафа Шольца відправити Leopard зараз", — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що Джо Байден заявляє, що позиція Німеччини не змусила його змінити свою думку щодо постачання танків Україні.

"Німеччина не змусила мене передумати. Ми хотіли переконатися, що ми всі разом. І це те, що ми збиралися робити весь цей час", – сказав президент Сполучених Штатів.

Один з американських чиновників повідомив, що тепер, коли питання з танками вже вирішено, союзники перейдуть до обговорення інших пунктів у списку побажань України. Зокрема, йдеться про винищувачів та армійських тактичних ракетних комплексів, таких як ATACAMS. Однак у цьому випадку є певний ризик, оскільки ця зброя може бути на великі відстані.

До речі, "Телеграф" підготував інфографіку з характеристиками різних танків, які надійдуть на озброєння українських військових.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Німеччина таки ухвалила рішення відправити Україні німецькі танки Leopard 2A6. Йдеться про 14 одиниць бойових машин.