Китай готується до війни із США? Журналісти дізналися, який наказ віддав американський генерал

Напад може відбутися вже за два роки

Сполучені Штати Америки готуються до ймовірного військового нападу Китаю вже у 2025 році. Американський генерал і очільник Командування повітряної мобільності Майк Мініхан вже попередив про це своїх підлеглих, зазначивши, що щиро сподівається на те, що його очікування не стануть реальністю.

Як повідомляє видання NBC News, посилаючись на слова Мініхана, у 2024 році, коли Штати відволікатимуться на президентські вибори, Китай матиме гарну нагоду атакувати.

"Я сподіваюся, що я помиляюся. Моє чуття підказує мені, що ми будемо воювати в 2025 році", — сказав він.

Мініхан, який керує майже 50 тисячами американських військовослужбовців і близько 500 літаками, вже відправив своїм підлеглим записку, в якій закликав готуватися до можливого військового протистояння. На його думку, вже найближчим часом необхідно створити укріплену, готову, інтегровану і маневрену групу Об'єднаних сил, котра буде готова боротися і перемагати всередині першого острівного ланцюга. Крім того, у документі йдеться про те, що усі командири авіаційних сил Командування повітряної мобільності та інших оперативних командувачів ВПС повинні особисто доповісти Мініхану про підготовку і подальшу готовність до битви з Китаєм вже до 28 лютого.

Також генерал у своїй записці наказав пілотам, які вміють тримати в руках зброю, тренуватися та вистрілити "обойму в 7-метрову мішень з повним розумінням того, що невиправдана летальність має найбільше значення".

"Цільтеся в голову", — йдеться у зверненні.

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