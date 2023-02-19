Погляд з Америки: чи дадуть Україні F-16 і якою США бачать допомогу Україні

Попри чутки, і республіканці, і демократи хочуть досягти Перемоги України, однак поки не знають, якою тут буде роль США

Сполучені штати Америки — один з головних і надійних партнерів України у війні з росією. З початку вторгнення країна вже виділила Україні допомоги на понад 27,1 мільярда доларів. США передають бронетехніку, боєприпаси, протитанкові ракети, снайперські гвинтівки, кулемети, прилади нічного бачення, самохідні гаубиці, а нещодавно навіть анонсували передачу батареї танків Abrams, які Україна чекає разом з танками Leopard-1/2. Причому, підтримка надходить як з боку Адміністрації президента Сполучених штатів, так і з боку Конгресу.

Але в українському середовищі, не без допомоги російської пропаганди періодично звучать побоювання, що Захід "зливає" Україну, не надає зброю так швидко, як того потребує українська армія і що після збільшення влади республіканців кількість допомоги зменшиться. "Телеграф" поспілкувався з американськими політиками про допомогу Україні, почув їхні побоювання та запитав про свої.

Ще восени лідер республіканців Кевін Маккарті, який врешті решт став спікером Палати представників замість Ненсі Пелосі, зробив деякі тривожні заяви щодо допомоги Україні. Він сказав, що члени його партії не будуть виписувати Україні безкоштовний незаповнений чек, що одразу призвело до появи скептичних очікувань щодо нових пакетів допомоги від Штатів і загалом єдності у підтримці України з боку Республіканської партії. Ці настрої підтримувались і заявами інших членів партії, зокрема, з радикального її крила, які орієнтуються на колишнього президента Америки Дональда Трампа. Хоча представники більш поміркованого крила партії та бізнес-крила якраз виступають за те, щоб надавати ще більше підтримки Україні, і головне — якомога швидше.

Зокрема, лідер партії в Сенаті США Мітч Макконел або сенатор Роджер Вікер.

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Внутрішні розбіжності в партії, зокрема, одна з причин тому, що звучать такі публічні заяви. Через такі розбіжності, а саме, через позицію радикальних республіканців, той самий Маккарті був обраний спікером Палати представників лише з 15-ї спроби.

Але і з боку демократичного крила також звучать голоси, які створюють додаткове напруження в українському суспільстві. Нещодавно, відповідаючи на питання журналістів про те, чи збираються Штати поставляти Україні винищувачі F-16, президент Америки Джо Байден прямо відповів, що ні. Хоча раніше у Пентагоні не відкидали таку можливість.

Пізніше видання "Politico" з посиланням на чиновників Пентагону, написало, що США можуть розглянути реекспорт F-16 в Україну. Адже передачу винищувачів потрібно узгоджувати з Америкою, подібно до того, як відбувається узгодження передачі німецьких танків Leopard лише з дозволу Німеччини. Так само після останнього засідання Рамштайн міністр оборони Польщі Маріуш Блащак сказав, що рішення по винищувачам врешті решт буде позитивним.

Американські сенатори та конгресмени з обох партій і публічно і не публічно підтримують передачу винищувачів, і не тільки їх, наголошуючи, що дискусії щодо допомоги Україні ведуться постійно і в Сенаті, і в Конгресі, і в Білому Домі.

"Інколи ми ставимо питання поміж собою, чому Адміністрація президента так довго не може прийняти рішення щодо передачі цих винищувачів. Адже ми розуміємо, що це допоможе боротись Україні за їхню свободу. Всі республіканці підтримують це, без сумнівів",- зазначив "Телеграфу" конгресмен Боб Маккуен.

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Втім, представники різних партій і навіть інколи однієї сили, бачать дещо різні шляхи щодо її реалізації. Підключається тут і звична для України політична боротьба, адже у 2024 році в Америці вибори президента, і вже зараз деякі кандидати, на кшталт Дональда Трампа чи колишньої представниці США в ООН Ніккі Гейлі, оголосили про свою участь.

"Є різні політичні заяви. Хтось розуміє, що це дешевий піар і можна звинуватити Байдена у війні з рф, хтось може казати, що американській економіці самій треба більше грошей, щоб ціни були нижче, а Україні ми вже допомогли. А відбувається це неквапливо тому що у них американоцентрична допомога",- зазначає аналітик "Інтерньюз-Україна" Владислав Фарапонов.

"Українські повітряні війська вже почали навчання в Оклахомі щодо роботи з ракетною системою Patriot. Це більш складна система, ніж ті, до яких звикли українці. Зазвичай навчання на ній може тривати до року, але українці мають опанувати це за декілька місяців. Щодо винищувачів F-16, то наші пілоти роками навчались, аби опанувати їх, тому одна з головних проблем — це саме навчання, бо навіть з системами Patriot це зробити легше, але українці не мають цих років в запасі, тому ми зацікавлені в тому, аби українці вивчили те, що можна опанувати швидше і потім перейшли би до того, що потребує довшого навчання. Ми розуміємо важливість цього, перш за все, для захисту і для поля бою",- зазначив сенатор Джеймс Ленкфорд від штату Оклахома.

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Не під запис певні конгресмени зазначають, що українські пілоти мають всі необхідні навички аби швидко опанувати навіть винищувачі, та зараз це питання радше має більш політичний підтекст в Америці, і непублічні дискусії щодо них ведуться постійно, проте наразі більш актуальним питанням залишаються боєприпаси.

"Яким може бути кінець цієї війни та якої стратегії ми дотримуємось — це ті питання, які ми постійно ставимо, — говорить сенатор Ленкфорд — Америка вже зробила багато для боротьби України: інформаційно, допомогою у повітрі, на полі бою, тренуванням бійців, їжею, але дехто має звичку вхопитись за одну річ і тиснути щодо неї, хоча багато речей може відбуватись і непублічно. Тому ми будемо й надалі шукати шляхи допомоги і шляхи для того, аби це все закінчилось швидше",- додає політик.

Також не під запис деякі члени Конгресу зазначають, що серед політичного істеблішменту Сполучених штатів є побоювання щодо ядерного потенціалу росіі. Цю тезу задля підвищення ставок періодично використовує політичне керівництво рф і це дійсно впливає на певних політиків.

"Ми не маємо за жодних обставин вступати напряму у війну з росією, адже це може призвести до непередбачуваних наслідків. Також, ми маємо розуміти стратегію Байдена, стратегію перемоги і роль Америки у цій перемозі. Ми готові відправляти все, але маємо розуміти, яке бачення і України щодо перемоги також. Питань без відповіді досі багато, ми хочемо більшої комунікації", - зазначив у розмові з "Телеграфом" один з конгресменів.

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Американські політики зізнаються, що дискусії щодо стратегії адміністрації Байдена щодо перемоги ведуться постійно. Подекуди звинувачення щодо поступового знекровлення росіі, якого дотрумується Білий Дім, просто зручно використовувати для критики з боку опонентів, а деякі політики дійсно вважають, що зброя Україні має надаватись швидше. Частина політиків, і це республіканці, виступають за збільшення контролю за поставками зброї та допомоги, але водночас, не за скорочення цієї допомоги.

Такий запит, як пояснюють у неформальній бесіді конгресмени, є зі сторони їхніх виборців: яка допомога надходить, як використовується, чи має Україна потенціал далі боротись і якою бачить відбудову країни.

На всі ці питання виборці американці вимагають відповідей у конгресменів і сенаторів від своїх штатів.

Згідно з опитуванням компанії Gallup, яке опублікувало Радіо Свобода, майже половина виборців республіканців – 47% – вважають, що США роблять надто багато, тоді як 48% демократів вважають, що втручання Америки є правильним. Більшість демократів, 41%, кажуть, що США роблять недостатньо. Незалежні респонденти порівну розподілилися між двома таборами: по 35% кажуть, що США роблять занадто багато і стільки, скільки потрібно.