"Це абсурд": у Байдена відповіли на одне з головних виправдань війни від путіна

У Штатах прокоментували вигадані путіним загрози росії з боку Заходу

Усі безглузді заяви російського диктатора володимира путіна в адресу Заходу про те, що росія нібито перебуває під воєнною загрозою, є абсурдними. Рішення розв’язати повномасштабну війну в Україні глава кремля ухвалив особисто.

Таку думку висловив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає видання DW.

"Ніхто не нападає на росію. Є якийсь абсурд в уявленні про те, що росія перебуває під якоюсь військовою загрозою з боку України чи когось ще", — сказав Джейк Салліван.

Він також наголосив, що війна закінчиться, якщо диктатор забере свої війська з території України.

"росія припиняє війну в Україні й повертається додому — війна закінчується. Але якщо Україна припиняє воювати, а Сполучені Штати та коаліція перестають допомагати їй воювати — тоді Україна зникає з карти", — додав він.

Зазначимо, що путін нерідко намагався виправдовувати розпочату ним повномасштабну війну в Україні й робив безглузді заяви про загрози для росії, які здаються йому. Так, наприклад, на початку лютого 2023 року, коли диктатор приїхав до Волгограду з нагоди річниці "Сталінградської битви", під час свого виступу він заявив, що передачею Україні танків "Леопард" Захід нібито загрожує росії, на що їй "є чим відповісти".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 21 лютого путін виступав зі зверненням до Федеральних зборів, в ході яких він заявив, що росія реагуватиме на поставку західної далекобійної зброї Києву "відсувом загрози".