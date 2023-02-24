Новий пакет на річницю вторгнення: США знову дають Україні зброю, що цього разу

Загальна сума пакету військової допомоги складає 2 млрд. доларів

У річницю повномасштабного російського вторгнення Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України на два мільярди доларів. Озброєння буде передано не із запасів Пентагону. Його спеціально для України виготовлятимуть збройові компанії Штатів.

До нового пакету військової допомоги увійдуть ракети для установок HIMARS, безпілотники, обладнання для розмінування та багато іншого. Про це повідомляється на сайті Пентагону.

"Цей пакет на загальну суму 2 мільярди доларів надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) в рамках нашої прихильності до довгострокової безпеки України", — йдеться в повідомленні.

Штати також виділять українським військовим додаткові безпілотні авіаційні системи (БАС) та засоби виявлення протидії БАС та радіоелектронної боротьби, а також критично важливі запаси боєприпасів для артилерійських та високоточних вогневих засобів.

Що буде у новому пакеті допомоги:

Додаткові боєприпаси для високомобільних реактивних артилерійських систем HIMARS;

Додаткові 155 мм артилерійські снаряди;

Боєприпаси для ракетних систем із лазерним наведенням;

БПЛА CyberLux K8;

тактичні боєприпаси Switchblade 600;

БПЛА Altius-600;

БПЛА Jump 20;

обладнання для виявлення БПЛА та засобів радіоелектронної боротьби;

обладнання для розмінування;

захищене допоміжне обладнання зв’язку;

фінансування навчання, технічного обслуговування та підтримки.

Зазначається, що озброєння буде передано не із запасів Міністерства оборони США. Вашингтон має намір замовити його виробництво у низки компаній.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україна може отримати танки "Абрамс" раніше, ніж розраховувала. У Сполучених Штатах вигадали, як це можна зробити.

Крім того, у лютому Штати вже оголошували про новий пакет військової допомоги для України, загальна сума якого становила 460 мільйонів доларів. До нього увійдуть, зокрема, БМП Bradley, близько 2 тисяч бронебійних ракет, а також багато іншого.