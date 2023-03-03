У черговому пакеті військової допомоги від США буде новинка

Україні передадуть зброї ще на 400 мільйонів доларів

США готує черговий пакет військової допомоги Україні. Про нього буде оголошено під час візиту канцлера Німеччини Олафа Шольца до Білого дому, який відбудеться 3 березня.

Про це пише CNN, посилаючись на двох американських чиновників.

За даними журналістів, новий пакет допомоги у сфері безпеки складе приблизно 400 млн доларів. ЗМІ дізналися і про деякі подробиці з нього. Не обійшлось і без новинок.

Пакет буде включати боєприпаси для ракетних установок HIMARS та різних артилерійських систем, таких як 155-мм та 105-мм. За словами чиновників, до нього також уперше увійдуть броньовані мостоукладачі — система, яка використовується для наведення мостів через траншеї та вузькі водні перепони.

Журналісти розповідають, що у четвер, 2 березня, Джон Кірбі, координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США, заявив, що Штати оголосять про черговий раунд допомоги Україні, включаючи боєприпаси для ПЗРК та артилерії, але не уточнив, на яку суму.

"Цю допомогу з безпеки буде надано безпосередньо з американських запасів згідно з президентськими повноваженнями про вилучення озброєнь, а це означає, що зброя та обладнання можуть швидко прибути в Україну. Минулого тижня США оголосили про виділення 2 мільярдів доларів допомоги в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), яка передбачає укладання контрактів із промисловими підприємствами на закупівлю товарів і займає більше часу", — передають ЗМІ.

Зазначається, що разом із новим пакетом допомога США Україні з початку вторгнення становитиме понад 32 млрд доларів.

В Україні вже прокоментували новий пакет допомоги і розрили ще більше подробиць.

"Маємо черговий пакет військової допомоги для України від США на суму 400 млн доларів. Він включає:

додаткові боєприпаси для HIMARS

артилерійські снаряди

боєприпаси до БМП Bradley

військову техніку для наведення переправ

підривне спорядження

кошти на підтримку, навчання та обслуговування", — розповів керівник ОП Андрій Ермак.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в США вигадали, де ще взяти зброю для України.

Також ми повідомляли про те, що Україна отримала важливу зброю від Литви.