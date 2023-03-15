кремль не дотримується зобов’язань: у США попередили про роботу рф над небезпечною зброєю

Російське керівництво намагається фейками виправдати війну в Україні

У США вважають, що росія продовжує підтримувати програму наступальної біологічної зброї у порушенні зобов’язання щодо відповідної Конвенції. При цьому вони продовжують звинувачувати у цьому Україну.

росія проводить компанію з дезінформації про Україну на різних рівнях — використовуючи відібраних експертів, роблячи вкидання на сайтах, через кремлівські ЗМІ та в парламентську комісію. Про це розповів речник Держдепу США Нед Прайс. Серед цілей Кремля — виправдати війну в Україні, "викликати недовіру до мирних глобальних зусиль та установ охорони здоров’я, які протистоять біологічним загрозам".

Нагадаємо, як відомо, росія успадкувала радянські розробки біологічної зброї. Щонайменше три лабораторії світові експертні комісії перевірити не можуть. Як зброю від СРСР успадкувати могли сибірку, бруцельоз, сап, марбурзький вірус, чуму, віспу, туляремію.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ООН підтвердила, що в Україні немає біологічної зброї, фейки про яку запускали росіяни з різних джерел. Однак у Росії настільки сильна віра у пропаганду, що місцеві жителі Білгорода масово цькували голубів зі страху.