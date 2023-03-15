Американські сенатори тиснуть на Пентагон у питанні відправлення F-16 Україні

Законодавців цікавить швидкість навчання українських пілотів нюансів поводження з винищувачами США та інші питання

Вісім американських сенаторів від обох партій зажадали від Пентагону додаткової інформації про можливість постачання в Україну винищувачів F-16. Лист був адресований міністру оборони Ллойду Остіну.

Про це пише POLITICO. У листі наголошувалося, що це буде "значна можливість, яка може змінити правила гри на полі бою". Остіна попросили надати до кінця тижня оцінку різних чинників, необхідних успішної передачі винищувачів. Серед них:

як високо українські чиновники оцінюють F-16 під час подання заявок

звідки можуть бути поставлені винищувачі — з нових або поточних запасів

який вплив матимуть на війну

як швидко українські пілоти зможуть навчитися нюансів управління.

Нагадаємо, що два українські пілоти показують свої навички на військовій базі в США, щоб можна було оцінити, скільки часу потрібно, щоб навчити керування різними військовими літаками, включаючи F-16. Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Байдена вважають, що винищувачі не так потрібні на полі бою, як інші засоби. Це вже не перша спроба американських сенаторів переконати керівництво держави щодо необхідності відправити винищувачі Україні. Попередній лист був направлений особисто президенту США.