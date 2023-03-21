ЗСУ швидше отримають "Абрамси" від США, але є нюанс: що вигадали в Пентагоні

Союзники хочуть прискорити передачу техніки Україні

З моменту, коли в США оголосили про передачу Україні своїх танків Abrams, пройшло вже кілька місяців і на відміну від Leopard 2 від європейських союзників, ще жодна американська машина не прибула до нашої країни. Це пов'язано з тим, що у Пентагоні пообіцяли нову модель цього танка — M1A2, проте на її виробництво може піти багато часу. Втім, у США вже придумали, як прискорити появу своїх танків на полі бою.

Про це пише Associated Press, посилаючись на заяви чиновників.

Рішенням для проблеми термінів поставок може бути зміна моделі танків, що передаються. Повідомляється, що чиновники вирішили замість версії M1A2 відправити Києву відремонтовану стару модель танка M1A1, яку можна взяти із військових запасів.

У матеріалі наголошується, що українським військам буде легше навчитися використовувати і обслуговувати цю модель танка, а також вона прибуде на фронт вже через 8-10 місяців замість року або двох, як було б з M1A2.

Чиновники спілкувалися з агентством на умовах анонімності, оскільки ухвалений план ще не оголосили публічно. Очікується, що офіційні представники Пентагону оголосять про рішення вже найближчим часом.

Крім того, з’явилася інформація, що США мають намір прискорити не лише передачу своїх танків, а й обіцяного ППО. Так, за даними СNN, яке посилається на представників міністерства оборони США, американські системи ППО Patriot будуть перекинуті в Україну швидше, ніж планувалося раніше.

Повідомляється, що група з 65 українських солдатів завершить навчання роботі із ЗРК у США вже найближчими днями. Потім вони вирушать до Європи для додаткової підготовки. За словами офіційних осіб, американські інструктори у Форт-Сіллі, де 65 українців проходять навчання з 15 січня, змогли значно прискорити підготовку завдяки вже наявним в українців знанням про ППО.

"Наша оцінка така, що українські солдати вражають і абсолютно швидко навчаються", — передає видання бригадного генерала Шейна Моргана.

Наголошується, що американські військові виділили на навчання 10 тижнів, але українці пройшли його приблизно за 8 тижнів. Графік тренувань був "агресивним", а українці тренувалися щодня з 7 ранку до 6 вечора, повідомили військові США.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ще одна країна згодна передати Україні ЗРК Patriot.