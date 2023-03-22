"США нариваються": у путіна виступили з грубими погрозами на адресу Вашингтона

У рф закликають Штати не йти шляхом ескалації

Заклики членів Конгресу, які розглядають і ймовірність передачі Україні бойових літаків F-1, надати Україні касетні боєприпаси черговий раз підтвердило, що Сполучені Штати Америки прямо залучені до російсько-українського військового конфлікту.

Як у середу, 22 березня, повідомили росЗМІ, таку інформацію озвучив заступник глави міністерства закордонних справ рф сергій рябков. За його словами, від своїх союзників Київ отримує "все більш смертоносну зброю" та додав, що російська сторона "закликає Штати не продовжувати йти шляхом ескалації", адже у протилежному разі вони "нариваються" на контрзаходи рф, як у випадку з безпілотником у Чорному морі".

Також представник російського відомства додав, що американські конгресмени елементарно не усвідомлюють, яку небезпеку несуть у собі поставки касетних боєприпасів Києву. Ба більше, він нагадав, що Штати нібито розглядають ймовірність передачі Україні більш смертоносних систем.

"Вашингтон знову підтверджує свій статус залученої сторони у конфлікт навколо України. США "нариваються" на контрзаходи рф, як у випадку з безпілотником у Чорному морі. Російська безпека буде забезпечена всіма наявними засобами і ніякі американські безпілотники не зможуть похитнути цю рішучість", — сказав рябков.

Ранше "Телеграф" повідомляв, що напередодні Велика Британія заявила про готовність надати Україні боєприпаси зі збідненим ураном для танків Challenger 2.