ЗСУ буде легше наступати: США готують новий серйозний пакет допомоги Україні

ЗСУ отримають високоточні авіаційні боєприпаси, мостове обладнання

Після схвалення нового пакету допомоги Києву на 350 млн доларів, Сполучені Штати готують новий пакет військової допомоги на 2,6 млрд доларів, який може включати радари повітряного спостереження, протитанкові ракети та бензовози для боротьби України з росією, про буде оголошено у понеділок, 3 квітня.

Про це з посиланням на трьох американських чиновників повідомляє Reuters.

Очікується, що півдюжини типів боєприпасів, у тому числі танкових, також будуть у списку обладнання, формування якого може бути завершено цими вихідними, повідомили офіційні особи, які говорили на умовах анонімності, додавши, що сума в доларах і конкретне обладнання в пакет може змінитися.

В пакет також планується включити високоточні авіаційні боєприпаси, мостове обладнання, яке Україна використовуватиме для штурму російських позицій, евакуаційні машини для витягування виведеної з ладу важкої техніки типу танків, а також додаткових снарядів для ППО NASAMS, які США та союзники надали Києву.

Допомога складатиметься зі зброї на суму 2,1 млрд доларів, яка надходила від Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI), що дозволяє адміністрації президента Джо Байдена купувати зброю у промисловості, а не із запасів зброї в США, йдеться у повідомленні.

Раніше сайт "Телеграф" повідомляв, що у Німеччині хочуть виділити мільярди євро на військову допомогу ЗСУ і розповідав, на що підуть кошти.