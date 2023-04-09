Американські шпигуни усюди? З'явилися нові факти витоку документації Пентагону

Джерело витоку все ще розшукують

Триває аналіз витоку даних Пентагону, важливих для нацбезпеки США. Журналісти проаналізували вже 50 зі ста сторінок — там йдеться не тільки про український контрнаступ. Штати слідкували за росією, глибоко проникнувши в систему.

The New York Times пише про це в новому матеріалі. Автори зазначають, що США може попереджати про заплановані удари рф та оцінювати стан армії та скомпрометованого військового апарату. Серед іншого вони містять щоденні попередження у реальному часі для американських спецслужб про час ударів рф та навіть цілі.

Серед документів є цілком секретні російські плани протидії танкам від НАТО, включаючи створення різних "зон вогню" та початок навчання російських солдатів щодо вразливості різних танків союзників. Також американці розуміються на російському плануванні. Проте з українським в них не так вдало. В матеріалах витоку є документи, що вказують на шпигунство США за військовим та політичним керівництвом України. Це "є відображенням боротьби Вашингтона за отримання чіткого уявлення про бойові стратегії України".

"Скарбниця документів дає, мабуть, найповніше уявлення про внутрішню роботу найбільшої сухопутної війни в Європі за десятиліття", — зазначають журналісти. Шкоди в реальній боротьбі проти окупантів це може завдати різним чином, зокрема рф може прикрити канали витоку своєї інформації. Окрім цього, шпигунство США за союзниками та сама можливість витоку даних зашкодила дипломатичним зв’язкам. Джерело витоку поки не знайдене. Фото паперів зроблені так, наче хтось виніс їх в іншу зону і там сфотографував.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в документах є дані не тільки про війну росії проти України. Також там є дані розвідки по Китаю та Близькому Сходу.