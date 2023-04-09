Витік документів Пентагону: ПВК "Вагнера" намагалася закупити зброю в однієї з країн НАТО

Викриття можливого факту допомоги союзника по НАТО росії у війні проти України може виявитися "вибухонебезпечним"

Сумнозвісна російська приватна військова компанія "Вагнера" намагалася закупити зброю для війни в Україні у Туреччини, союзника НАТО. Злиті у соціальні мережі секретні документи Пентагону показали, що американські спецслужби знали про це.

За даними документів, на початку лютого співробітники "Вагнера" нібито "зустрічалися з турецькими представниками для закупівлі зброї та обладнання в Туреччині для посилення боєздатності ПВК у Малі та в Україні. Про це пише Washington Post.

Зі звіту неясно, чи міг знати турецький уряд про спроби "Вагнера" і чи виявилися вони успішними. Однак викриття того, що союзник по НАТО, можливо, допомагав росії у війні проти України, може виявитися "вибухонебезпечним".

У матеріалі наголошується, що розвідувальна спільнота США настільки проникла в російську армію, а також ряди її командування, що може заздалегідь попереджати Україну про плани росіян, а також оцінити сильні та слабкі сторони військ рф. У тому числі у Штатах заздалегідь знали, що окупанти готують численні удари по енергетичних об’єктах нашої країни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після того, як у мережі опинилися секретні документи, де були описані плани США та НАТО щодо контрнаступу ЗСУ, в Офісі президента висловили свою думку щодо цієї ситуації. Михайло Подоляк вважає, що це лише блеф росіян.