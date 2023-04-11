Союзники США розгублені через "злив" секретних документів: до Вашингтона звернулися з проханнями

США тепер сумніваються в успішності українського контрнаступу

Після витоку секретних документів Пентагону та розвідки американські високопоставлені чиновники роблять усе можливе, аби заспокоїти паніку серед своїх іноземних колег з Європи, Близького Сходу, а також України.

Про це, посилаючись на власні джерела пише видання Politico. За словами одного зі співрозмовників, представники розвідувального союзу "П'ятеро очей", до якого входять Штати, Канада, Велика Британія, Австралія та Нова Зеландія звернулися до Вашингтону із закликом щодо проведення брифінгів. Усі запити були направлені до Офісу керівника Національної розвідки, ЦРУ і ФБР, однак жоден з них відповідей допоки не отримав.

Своєю чергою високопосадовці з Лондона, Брюсселя, Берліна, Дубая та Києва намагалися дізнатися у Вашингтона, яким чином секретні дані опинилися в інтернеті та хто відповідальний за її "злив". Не менш важливим витанням були й дії Штатів щодо видалення цих даних з вільного доступу та подальші плани партнерів стосовно недопущення подібних ситуацій.

У відповідь, 10 квітня, американські посадовці проінформували союзників про те, що Білий Дім розпочав своє розслідування і що в адміністрації президента Джо Байдена намагаються оцінити об'єми витоку.

Водночас українська сторона вже давно занепокоєна тим, що ті дані, якими вона ділиться зі Штатами, потрапляє у відкриті джерела.

"Цей випадок показав, що українці були абсолютно праві щодо цього. Американці тепер винні українцям. Вони повинні вибачитися і компенсувати збитки", – пояснило джерело серед європейських високопосадовців.

Видання зазначає, що відповідна історія спровокувала появу кризи у відносинах між Штатами та їх союзниками, адже поки достеменно невідомо, яким чином Вашингтон виправлятиме один із найбільших публічних своїх провалів.

"Спосіб витоку і зміст дуже незвичайні. Я не можу пригадати часів, коли був би такий витік і такий широкий спектр достовірних даних, які були просто викладена в соцмережі, а не як файли Сноудена, які спочатку були проаналізовані групою журналістів", – повідомив колишній аналітик американської розвідки.

Інший американський чиновник повідомив журналістам, що обговорення того, яки надалі Штати намагаються впоратися зі ситуацією, що склалася, обговорюють виключно на найвищому рівні уряду. Поки вирішення знайдено не було.

"Я не маю жодного уявлення про план. Я сам хотів би знати, як ми будемо діяти", – пояснив він.

Тим часом співрозмовник видання з українського парламенту заявив, що витік "не розглядається тут як велика проблема".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Мережу були злиті секретні воєнні документи, в яких йшлося про плани Сполучених Штаті та НАТО щодо війни в Україні, а також подальшого контрнаступу Збройних сил.