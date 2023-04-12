Чи нашкодить Україні злив секретних даних? Пентагон оцінив підготовку контрнаступу ЗСУ

Тільки керівництво України знає всі деталі плану з контрнаступу

У Пентагоні оцінили наскільки витік секретних даних США міг вплинути на майбутній контрнаступ ЗСУ.

Свою думку про це висловив Міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє "Українська правда".

Так, Остін, відповідаючи на запитання про те, наскільки витік секретних даних у США вплине на тактику очікуваного українського контрнаступу, заявив:

"Я щойно розмовляв зі своїм колегою в Україні, міністром Олексієм Резніковим. Ми обговорили низку питань… Але він і керівництво залишаються зосередженими на виконанні поставленого завдання. І я маю повну впевненість, що вони будуть робити те, що роблять хороші лідери, великі лідери: вони будуть боротися з ворогом, а не керуватися конкретним планом", – сказав він.

Глава оборонного відомства також зазначив, що українці мають "чудовий план для початку", але лише президент Зеленський та його керівництво справді знають усі деталі цього плану.

"Тож вони мають значну частину можливостей, необхідних для подальшого успіху. Ми підготували величезну кількість військовослужбовців. Ми надали значну кількість платформ", – продовжив міністр, додавши, що США надалі зосереджуватимуться на наданні допомоги у забезпеченні безпеки, щоб українські сили "могли і надалі бути успішними, коли вони вирішать проводити наступальні операції".

"І знову ж таки, підтримка буде надаватись постійно. Ми залишатимемось на зв'язку з нашими союзниками і партнерами. Наступного разу ми зустрінемось на черговому засіданні Української оборонної контактної групи 21-го числа, і я з нетерпінням чекаю на зустріч з ним і рештою наших колег на цьому засіданні", – резюмував Остін.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як злиті дані Пентагону можуть позначитися на контрнаступі ЗСУ.

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