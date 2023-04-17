Ексофіцер ВМС США вела антиукраїнський Telegram-канал: вона може бути причетною до "зливу з Пентагону"

У США вийшли на слід ще одного ймовірного учасника "зливу даних із Пентагону"

Колишня офіцер ВМС США Сара Білс зізналася, що була адміністратором пропагандистського Telegram-каналу Donbass Devushka. На цьому каналі нещодавно також було опубліковано деякі "таємні документи" Пентагону та американської розвідки.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що на проросійському каналі всього опублікували чотири файли із засекреченою інформацією.

На даний момент на Telegram-канал Donbass Devushka підписано понад 65 тисяч підписників, а повідомлення там виходять виключно англійською мовою.

За словами 37-річної Білс, вона була одним із 15 адміністраторів каналу. Водночас, свою причетність до публікації "документів Пентагону" вона заперечує.

Про американку відомо, що вона служила до кінця 2022 року на військово-морській авіабазі США на острові Уїдбі.

У той же час Nexta пише, що Білс представлялася у мережі як "Дівчина Міла з Луганська". Викрити її вдалося членам "Північноатлантичної організації чуваків" (#NAFO), яка бореться із російською пропагандою.

Розслідувачі звернули увагу на її публікації у Twitter-акаунті "Донбас дівчина". Зокрема, там вона виклала відфільтровані фото та написала, що її звуть Міла. Журналісти зіставили знімки та інші дані та з’ясували її справжнє ім’я.

Білс під час служби у ВМС США

За словами Білс, її "вигнали" з армії через її "ліві погляди". На її колишньому місці роботи заявили, що стурбовані її психічним здоров’ям і назвали її закоренілою брехухою.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в "секретних документах" Пентагону випливла інформація про величезну кількість фейкових російських аккаунтів у соцмережах.