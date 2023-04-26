Такого не було з часів СРСР: у США знайшли чим відповісти на ядерні погрози кремля

Остання ядерна бомба в США була зроблена в 1989 році

На тлі посилення ядерної риторики росії у США вирішили відновити виробництво боєголовок до ядерного озброєння. Це відбувається вперше після розпаду СРСР.

Як йдеться у повідомленні Національного управління з ядерної безпеки (NNSA), у планах є програма на щорічне виробництво 80 плутонієвих сердечників — ключового елемента при виготовленні ядерних боєголовок та бомб.

Також планується провести роботи з продовження терміну служби ядерних бомб B61-12, розміщених у Європі, а також ракет Trident II на підводних човнах.

30 сердечників на рік виготовлятимуться на потужностях лабораторії в Лос-Аламосі (Нью-Мехіко), а ще 50 у Саванна-Ріверській національній лабораторії, яка раніше займалася деактивацією ядерної зброї.

Відповідні роботи проводяться в рамках програми модернізації ядерної тріади, прийнятої за каденції Дональда Трампа, і коштуватиме Пентагону 634 мільярди доларів до 2031 року.

Варто зазначити, що останню ядерну боєголовку в США було зроблено в 1989 році, незадовго до підписання першого договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

Як повідомлялося раніше, російський диктатор володимир путін заявив, що має намір розмістити ядерну зброю в Білорусі.

Ця заява викликала обговорення в багатьох країнах світу, а в Китаї навіть виступили за заборону переміщення ядерної зброї будь-куди.