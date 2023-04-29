Можуть стати ключовими для контрнаступу: в США тиснуть на Байдена для надання Україні F-16, - The Hill

Україні потрібно більше зброї аби протистояти росії

В США політики тиснуть на президента Джо Байдена аби відправити в Україну ракети великої дальності ATACMS та винищувачі F-16. Літаки, зокрема, допомогли б Україні отримати перевагу в повітрі. Окрім прикриття військових на передовій, такі винищувачі можуть знищувати ракети ще на підльоті, допомагаючи ППО.

Заклики до Байдена про поставки такого озброєння надходять від членів конгресу від обох партій, пише The Hill. Адміністрація президента поки не готова, зокрема реактивні літаки не є пріоритетом. Серед тих, хто лобіює інтереси України в цьому питанні багато однопартійців президента.

Законодавці вважають, що далекобійні ракети ATACMS та F-16 можуть стати ключовими для контрнаступального удару проти російських військ. "Україна переживає вирішальний час війни. F-16 забезпечують більшу дальність, ніж наземні системи, і можуть допомогти забезпечити Україні перевагу в повітрі", – каже член Палати представників Джейсон Кроу. Він був військовим під час війни в Іраку та бачив важливість передової зброї. Кроу також відвідав Україну минулого року.

В лютому американські законодавці звернулися до Байдена листом, аби прискорити процес обговорення. "F-16 або аналогічні винищувачі четвертого покоління нададуть Україні високомобільну платформу, з якої можна збивати російські ракети класу "повітря-повітря" та безпілотники, захищати українські сухопутні сили, коли вони вступають у бій з російськими військами", — вважає група представників.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з початку вторгнення Україна втратила 60 винищувачів. Це 40% від того, що мала на початок вторгення. Натомість у росії кількість літаків близько 500.