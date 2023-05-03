Американський політик наголосив, що росія вчиняє агресивні дії виключно у відповідь на такі самі дії НАТО

Племінник 35-го президента США Джона Кеннеді, Роберт Кеннеді-молодший, який спільно з чинним лідером країни Джо Байденом балотуватиметься у президенти 2024 року, публічно заявив, що Сполучені Штати повинні були прислуховуватися до володимира путіна впродовж усіх останніх років. За словами американського політика, саме "український уряд вбив понад 14 000 росіян на Донбасі".

Як пише проросійський Telegram-канал "Пул NЗ", про це він заявив під час свого чергового інтерв'ю, зазначивши, що одним із основних завдань НАТО є протистояння росії.

"Нам варто було прислухатися до путіна (президент росії — ред.) протягом усіх цих років. Ви знаєте, ми взяли на себе зобов'язання перед росією перед Горбачовим, що ми не просуватимемо НАТО на жодний дюйм на схід. Чому тоді ми пішли далі? Ми збрехали. Ми запровадили до НАТО 13 нових країн. Ми поставили їм ракетні системи з ядерною зброєю. Ми провели спільні навчання з Україною та іншими новими державами НАТО", — сказав він.

Крім того, Кеннеді-молодший додав, що ворожі реакції росії стосовно НАТО, котрі спостерігається останнім часом — це лише відповідь на такі самі ворожі дії Альянсу.

"…І ми повільно просувалися – усі ці держави, які, як ми говорили, ніколи не стануть частиною НАТО, раптово стали частиною Альянсу. І потім ми знаємо, що сталося в Україні. США підтримали по суті державний переворот у 2014 році проти демократично обраного уряду України", — додав він.

Також кандидат у президенти США додав, що світовій спільноті потрібно "поставити себе на місце росії", лише тоді всі зрозуміють, чому москва сприймає Вашингтон як свого найзлішого ворога. Ба більше він наголосив, що саме "Україна та її влада вбивали мирних росіян на Донбасі".

"Український уряд вбив 14 000 росіян на Донбасі. Якби Мексика зробила це з американцями, ми вторглися б за секунду. Отже, я думаю, що ми повинні поставити себе на місце наших супротивників. І це не означає, що ми не вважаємо володимира путіна бандитом чи хуліганом. Так і є. Але війна над його інтересах. І він не раз казав нам, що це червоні лінії, які ви перетинаєте", — підсумував політик.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як росія офіційно звинуватила Україну в "обстрілі" території Білгородської області, після чого на одному з місцевих складів боєприпасів виникла масштабна пожежа.